Mateus Carvalho, do Vasco, será observado por scouts estrangeiros

Vivendo sua melhor temporada na carreira, o volante Mateus Carvalho será observado por scouts de clubes estrangeiros no próximo jogo do Vasco. Será na quinta-feira (21), quando o Cruz-Maltino enfrenta o Inter pela 34ª rodada do Brasileirão, em São Januário.

Times da Europa e também dos Estados Unidos estão interessados no atleta de 22 anos, que atuou em 47 partidas na temporada. A informação é do portal “Lance!” em publicação desta terça-feira (19). Ainda não há, porém, propostas na mesa do clube pelo jogador.

Atualmente, ele é o quinto jogador com mais partidas em 2024 pelo Vasco. Foram 30 como titular e 17 como reserva, aliás. Ele marcou dois gols e deu uma assistência no período. Mateus chegou em 2022 proveniente do Náutico, com o Cruz-Maltino pagando R$ 2 milhões pelo jovem, que chegou inicialmente por empréstimo junto à equipe pernambucana.

Com o clube vivendo um imbróglio com a controladora de 31% de sua SAF, o Vasco enxerga vendas de jogadores como algo importante para seus cofres. Afinal, a equipe tem alta folha salarial e, sem previsão de aportes num futuro próximo, precisará de recursos. Assim, não só Mateus Carvalho, mas outros jogadores podem sair. A situação mais concreta no momento é a do atacante Rayan, principal joia vascaína atualmente. O Lyon (FRA) surge, atualmente, como um dos principais concorrentes a levar o jovem de 18 anos.

