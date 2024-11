Torcedores do Cruzeiro lotam as ruas de BH em apoio antes da decisão da Copa Sul-Americana

A torcida do Cruzeiro se fez presente e tomou as ruas de Belo Horizonte para demonstrar seu apoio antes da grande decisão da Copa Sul-Americana. O jogo será no sábado (23), às 17h (de Brasília), contra o Racing, em Assunção, no Paraguai.

A manifestação de carinho dos cruzeirenses começou na Toca da Raposa II, antes da delegação partir para a viagem. O time segue para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores sentiram o apoio dos torcedores durante a saída do CT, a caminho do Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No aeroporto, a torcida continuou a demonstrar sua força, com cantos de apoio aos atletas.

O Cruzeiro busca seu primeiro título da Copa Sul-Americana, e os ingressos para o duelo contra o Racing já estão esgotados. O estádio terá capacidade máxima, com cerca de 45 mil lugares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.