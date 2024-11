Neymar ganha ‘descontão’ em cobertura exclusiva em Dubai

Imagens do projeto Bugatti Residences by Binghatti - (crédito: Foto: Divulgação)

A cobertura exclusiva adquirida por Neymar em Dubai, nos Emirados Árabes, contou com um desconto de 50%. Isso porque o brasileiro será o garoto-propaganda do Bugatti Residences by Binghatti, projeto residencial inovador e único da marca de automóveis de luxo. A informação é do Portal Léo Dias.

Inicialmente ao custo de 54,4 milhões de dólares, aproximadamente R$ 314 milhões na atual cotação, o imóvel de luxo sairá a R$ 157 milhões para o jogador, com o desconto aplicado sobre o valor total.

A cerimônia de assinatura do documento entre às partes ocorreu nesta segunda-feira (18), com a presença de Abdullah Binghatti – chefe de vendas da Bugatti. Executivos da mais alta cúpula também estavam no encontro, que ainda contou com a participação de Neymar da Silva, pai do atleta, e Bruna Biancardi, companheira do camisa 10 do Al-Hilal.

O prédio escolhido por Neymar está localizado na Businesss Bay, um centro comercial de Dubai. O empreendimento conta com 171 apartamento e 11 coberturas de luxo. A cobertura de luxo do atacante conta com quatro suítes, cômodos amplos para sala de jantar e estar. Além disso, também disponibiliza um elevador para carros dentro da residência.

