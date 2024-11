Flamengo consegue efeito suspensivo, e Bruno Henrique enfrenta o Cuiabá

O Flamengo ganhou um importante reforço para o duelo contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. Afinal, o clube conseguiu efeito suspensivo, e Bruno Henrique está relacionado para o jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão foi dada pela relatora Antonieta da Silva Pinto, que deferiu pedido do Flamengo. Assim, Bruno Henrique deve ser titular ao lado de Michael contra o Cuiabá, em um setor que o Rubro-Negro tem inúmeros desfalques.

O camisa 27 foi expulso no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, quando levantou muito o pé e acertou em cheio o rosto do ex-companheiro Matheuzinho. Dessa forma, o árbitro logo tirou o vermelho do bolso e mandou o atacante para o chuveiro.

Bruno Henrique pegou dois jogos de suspensão, já cumpriu um e, como a punição saiu após o fim da Copa do Brasil, ele terá que pagar no Campeonato Brasileiro, torneio seguinte à Copa do Brasil. No entanto, antes mesmo de saber o resultado do recurso, o jogador viajou com a delegação para Cuiabá.

O Rubro-Negro é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, a nove do líder Botafogo. Já o Cuiabá é o 19º, com apenas 29.

