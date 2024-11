Neymar compra mansão de luxo em resort onde comemorou aniversário de Mavie

Pode até parecer notícia repetida, mas não é. Neymar acaba de adquirir uma nova mansão de luxo. Após comprar uma cobertura exclusiva no Bugatti Residences by Binghatti, em Dubai, nos Emirados Árabes, o jogador agora investe no The Red Sea Project, um resort paradisíaco na Arábia Saudita.

Ele desembolsou 50 milhões de dólares (cerca de R$ 300 milhões) pela compra de um bangalô no empreendimento. O atleta tem se dedicado a investir em imóveis de alto padrão no Oriente Médio.

Cada uma dessas aquisições tem um propósito diferente. Enquanto a cobertura no Bugatti Residences será usada para fins comerciais, o bangalô no The Red Sea Project será reservado exclusivamente para momentos com sua família e amigos.

Curiosamente, Neymar fez a compra logo após comemorar o aniversário de sua filha Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. O The Red Sea Project é um dos maiores e mais ambiciosos empreendimentos da Arábia Saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.