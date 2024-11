Cuiabá x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília), pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado é o penúltimo colocado da competição e busca uma vitória para tentar uma recuperação nas rodadas finais. Por outro lado, o Rubro-Negro está na quarta posição e apenas ‘cumpre tabela’, uma vez que já está classificado para a Libertadores e as chances de título são remotas.

Onde assistir

Premiere (Pay-per-view) transmite a partida.

Como chega o Cuiabá?

O Dourado vem de um empate sem gols fora de casa com o líder Botafogo e busca uma vitória em casa para tentar uma recuperação difícil nesta reta final da temporada, uma vez que é o penúltimo, com 29 pontos, e está perto do seu primeiro rebaixamento. Para a partida, o técnico Bernardo Franco volta a ter o zagueiro Alan Empereur à disposição. Assim, a equipe pode voltar a atuar na formação com três zagueiros. No entanto, o atacante André Luís é baixa por conta de hérnia de disco.

Como chega o Flamengo?

O Rubro-Negro, por sua vez, também vem de um empate sem gols contra o Atlético Mineiro na última rodada, porém, o clube apenas ‘cumpre tabela’ uma vez que já está classificado para a Libertadores do ano que vem, um dos principais objetivos na temporada. O técnico Filipe Luís terá alguns desfalques: Gabigol, afastado pela diretoria e Luiz Araújo e De la Cruz, que seguem em transição. David Luiz, com febre e mal-estar, também não foi para o jogo. Além disso, o Flamengo não conta com Gerson, Léo Ortiz, Varela e Plata, que estão com suas respectivas seleções. Bruno Henrique está suspenso, mas viajou com a delegação enquanto o clube busca um efeito suspensivo para que ele possa atuar.

CUIABA x FLAMENGO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Mato Grosso (MT)

Data e hora: 20/11/2024, às 19h30 (horário de Brasília)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Sobral (Filipe Augusto), Denilson, Lucas Fernandes; Derik Lacerda (Alan Empereur), Clayson, Jadson. Técnico: Bernardo Franco

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan, Carlos Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael, Lorran (Bruno Henrique) Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Edina Batista (SP)

Auxiliares: Marcelo Van Gasse (SP) e Fabrini Costa (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

