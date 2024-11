Palmeiras x Corinthians, pela final do Paulistão feminino: onde assistir e escalações

Os dois últimos campeões do Paulistão feminino vão se encontrar para disputar o título do torneio nesta temporada: Palmeiras x Corinthians. Na primeira partida, as Brabas venceram por 1 a 0 na Neo Química Arena, mas agora precisam segurar as Palestrinas fora. A partida será nesta quarta-feira (20), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Globo (SP), TV Cultura, SporTV, TNT, Record News, MAX (streaming), Play Plus (streaming), R7 (streaming), Paulistão (YouTube) e Centauro (YouTube).

Como chega o Palmeiras

Precisando reverter o revés da primeira partida, o time alviverde conta com sua torcida para realizar o feito. Campeãs em 2022, querem conquistar novamente o título nesta temporada e, para isso, precisam vencer por pelo menos um gol de diferença. Aliás, para a decisão, a técnica Camilla Orlando poderá contar com o retorno de Taina Maranhão, que cumpriu suspensão na última partida. Mas a jogadora deve iniciar a partida no banco de reservas.

Como chega o Corinthians

Atuais campeãs do Brasileirão, Supercopa do Brasil e Libertadores, as Brabas vivem uma hegemonia no futebol brasileiro. Para fechar a temporada de forma ainda mais brilhante, vão com tudo para conquistar também o estadual. Porém, para o confronto, o técnico Lucas Piccinato tem algumas baixas. Pega no doping, Gi Fernandes está fora. Além disso, Jaqueline, Jheniffer, Nicole e Tamires, estão lesionadas e também são desfalques no duelo.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Final do Campeonato Paulista Feminino (jogo de volta)

Data-Hora: 19/11/2024 (quarta-feira), às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, Campinas (SP)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Isadora Amaral (Fê Palermo), Ingryd Lima, Brena, Yoreli Rincón e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

CORINTHIANS: Lelê, Belinha (Paulinha), Dani Arias, Mariza e Yasmin; Gabi Portilho, Victória Albuquerque, Ju Ferreira (Yaya), Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Carol Nogueira (Milene). Técnico: Lucas Piccinato

Árbitro: Daiane Muniz dos Santos (MS)

Assistentes: Neuza Ines Back (SC) e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

