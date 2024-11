Em ‘crise futebolística’, Milito finaliza preparativos do ‘golpeado’ Atlético

O Atlético finalizou os preparativos para o duelo contra o Botafogo, marcado para esta quarta-feira (20), no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. O Galo chega para a partida em um momento difícil, como o próprio técnico Gabriel Milito definiu: em “crise futebolística” e “golpeado”.

Para buscar a reabilitação, Milito enfrenta alguns problemas antes do jogo. O zagueiro Junior Alonso está com a seleção do Paraguai, o volante Alan Franco com o Equador, e o atacante Eduardo Vargas foi convocado pelo Chile. Todos participam das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, Milito tem outro desafio na lateral esquerda. Guilherme Arana, que estava com a Seleção Brasileira, sofreu uma lesão durante os treinamentos com o time de Dorival Júnior e será ausência por conta de uma entorse no tornozelo.

Por outro lado, o treinador atleticano terá o retorno de Matías Zaracho. O meia estava afastado para aprimorar sua forma física e não participou do jogo contra o Athletico. A tendência é a de que Zaracho seja utilizado contra o Botafogo para ganhar ritmo de jogo.

O provável time do Galo é: Everson, Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa (Alisson), Zaracho; Hulk (Paulinho) e Deyverson.

No fim deste mês, aliás, Atlético e Botafogo se enfrentam novamente. Mas desta vez pela final da Copa Libertadores. O jogo ocorrerá no dia 30 de novembro, na Argentina.

