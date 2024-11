Polícia Federal faz visita no CT da base do Corinthians

A Polícia Federal realizou uma visita ao Centro de Excelência em Formação de Atletas, CT da base do Corinthians, na última semana. O órgão fiscaliza o contrato to Timão com a empresa de segurança Kiara Segurança Privada, que presta serviços para as equipes profissionais (masculina e feminina), Sub 20 e diretoria do clube, além do Parque São Jorge, CT Joaquim Grava, Neo Química Arena e atua nas viagens do clube.

As autoridades recolheram o contrato do Corinthians com a empresa para melhor análise. O Centro de Treinamento das categorias de base fica ao lado do CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo.

Em nota, o clube comunicou que a Polícia Federal foi verificar com o contrato com a empresa e que todos os documentos solicitados foram entregues.

“A Polícia Federal esteve no Centro de Treinamento das categorias de base para verificar o contrato da empresa de segurança que atende ao clube naquele departamento. Os documentos solicitados foram apresentados para as autoridades”, afirmou o Corinthians.

Foi a segunda vez que agentes da Polícia Federal foram a uma sede do Timão para estudo de contratos de empresas de segurança. Em junho, a delegacia de controle de segurança privada fiscalizou o contrato com a WorkServ Serviços, que não trabalha mais com o Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.