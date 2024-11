Renato Gaúcho aguarda retorno de atletas convocados para definir o Grêmio

Renato Gaúcho finalizou a preparação do Grêmio para o duelo contra o Juventude, nesta quarta-feira (20), pelo Campeonato Brasileiro, na Arena. No entanto, o técnico ainda aguarda a chegada dos jogadores convocados para as seleções, a fim de ajustar o time e definir a escalação.

A diretoria do Tricolor Gaúcho, inclusive, organizou uma operação para contar com Soteldo, Aravena e Villasanti na partida. Os três têm compromissos pelas Eliminatórias nesta terça-feira (19) e devem desembarcar na capital gaúcha na manhã de quarta.

Renato Gaúcho avaliará o trio para decidir quantos minutos cada um poderá atuar contra o Juventude, considerando as condições físicas. Villasanti, por exemplo, será titular pelo Paraguai no confronto contra a Bolívia.

Na defesa, o técnico não terá Jemerson, que está suspenso. Assim, Gustavo Martins deve formar a zaga ao lado de Rodrigo Ely. Com isso, o provável time é: Marchesín; João Pedro, Geromel (Gustavo Martins), Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Pavón; Braithwaite.

O Grêmio enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (20), na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela e disputam um confronto direto para se afastar do Z-4.

