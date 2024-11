CBF lança campanha para buscar raízes de jogadores e revela ancestrais de Vini Jr

A CBF decidiu dar um significado especial ao Dia da Consciência Negra. A entidade mergulhou na história do seu principal jogador: um teste de DNA revelou que Vini Jr tem suas origens na tribo Tikar, em Camarões. A medida faz parte da campanha “Raízes de Ouro”, que segundo a CBF, é uma homenagem resiliência de todos os jogadores afrodescendentes brasileiros.

A campanha aconteceu durante o aquecimento dos jogadores. Houve a presença do presidente Ednaldo Rodrigues e do pai de Vini Jr, com entrega de um certificado, além de vídeo no telão da Arena Fonte Nova antes do jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.

“Vini Jr. carrega consigo o desejo de honrar suas raízes. No entanto, como muitos afrodescendentes, sua história ancestral foi apagada pelo racismo e pelo legado da escravidão. Graças a um teste de DNA com a AfricanAncestry.com, pioneira em rastreamento genético de ancestrais paternos e maternos para pessoas negras em todo o mundo, descobrimos que os ancestrais de Vini Jr vêm da tribo Tikar em Camarões”, disse Dr. Gina Paige, fundadora e presidente da AfricanAncestry.com.

Vini Jr. se, afinal, tornou símbolo global da luta contra o racismo no futebol após repetidos ataques sofridos na Espanha. O jogador, aliás, luta diariamente contra o preococeito e uma de suas respostas é dançar mais ainda após os gols. Ato, assim, virou manifesto contra a discriminação.

