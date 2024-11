Timão na Libertadores? O que o Corinthians precisa fazer

Embalado com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians sente uma mudanças de ares da competição. Após passar boa parte da temporada com o foco em evitar o rebaixamento, o Timão subiu na tabela, vê a zona de descenso mais longe, está na área de classificação para a Sul Americana e pode pensar em vôos maiores.

O adversário desta quarta-feira (20), Cruzeiro, ocupa justamente a primeira colocação na zona de classificação para a Libertadores, está a seis pontos do Timão na tabela. Uma vitória pode acabar com o fantasma do rebaixamento e encurtar a distância para o torneio continental para três pontos.

Porém, chegar à sétima colocação não é o único caminho para o Corinthians chegar na Liberta. Inclusive o Cruzeiro pode ajudar. Se a Raposa vencer a Sul Americana, o G7 vira G8, na qual o Timão está a cinco pontos.

Outra situaçao que pode ajudar o Corinthians é a final da Libertadores. Caso o Botafogo vença o torneio continental, somado ao Cruzeiro campeão na Sula, a zona de classificação vira G9. No momento, o Corinthians está a dois pontos da nona posição e pode fechar a rodada nela caso vença neste feriado.

Entretanto, a nona colocação daria ao Corinthians a vaga para a Copa do Brasil independente da vaga na Libertadores. O Timão não conseguiu a vaga pelo estadual e só entra na competição na terceira fase pelo Campeonato Brasileiro.

