Bielsa afirma que Brasil ‘vai ser uma equipe fantástica’

MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 15: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks on prior to the South American Qualifier match between Uruguay and Colombia at Centenario Stadium on November 15, 2024 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O clima de insatisfação com o empate da Seleção Brasileira era notório após o empate em 1 a 1, diante do Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Não por acaso, o som ambiente, logo depois do apito final em Salvador, foi tomado pelas vaias.

Entretanto, além de Dorival Júnior, quem também vê o futuro do Brasil com bons olhos é o comandante do selecionado uruguaio, Marcelo Bielsa. Algo que ele deixou claro quando fez uma avaliação do adversário o qual não perdeu nessa edição das Eliminatórias. A saber, além do empate da última terça-feira (19), ele venceu o confronto que aconteceu em Montevidéu, por 2 a 0.

O entendimento de Bielsa é que a quantidade de jogadores “desequilibrantes” disponíveis para a Amarelinha faz com que a expectativa seja a melhor possível. Além disso, ele coloca também como elemento promissor os retornos de “dois dos melhores jogadores do universo”. Todavia, sem citar nominalmente quem seriam essas figuras:

“Vou dizer o que penso: acho que essa equipe do Brasil vai terminar sendo fantástica, uma grande equipe. Na mesma linha de pensamento que uso para avaliar o Uruguai, vejo que quando o Brasil tiver dois dos melhores jogadores do universo, quando eles estiverem disponíveis e em forma, não tenho dúvidas que vai ser uma das melhores equipes do mundo. Muitos poucos países têm essa quantidade de jogadores que desequilibram.”

Com o marcador, a seleção do Uruguai sustentou a segunda posição na tabela de classificação com 20 pontos, cinco atrás da Argentina. Por sua vez, o Brasil está na quinta colocação, com 18 unidades.

