David Beckham sofre de doença inflamatória de pele; caso não tem cura

David Beckham se tornou um paciente adulto vítima de dermatite atópica – doença de pele crônica e hereditária que provoca surtos da erupção cutânea e coceira. De acordo com especialistas, a doença se manifesta habitualmente em crianças, mas pode ocorrer em qualquer idade e há, inclusive, um aumento de casos em adultos.

A Dermatite atópica atinge anualmente cerca de 10% dos adultos e 20% das crianças que vivem em áreas urbanas ou países de alta renda. Não há comprovação científica da causa exata da doença, mas sabe-se, porém, que fatores genéticos e ambientais têm influência direta no desenvolvimento.

Especialistas apontam para um defeito genético da barreira da pele, que predispõe a pele à inflamação. A maioria das pessoas desenvolve o distúrbio antes dos cinco anos de idade ou até mesmo antes de completar um ano. As erupções cutâneas vermelhas – que podem apresentar crostas na face, no couro cabeludo e/ou pelo corpo – tendem a diminuir consideravelmente com tratamentos específicos.

Fase Crônica (David Beckham)

O ex-jogador figura entre os pacientes da fase crônica – ou seja, tardia. Nesses casos, os sintomas envolvem coceiras em excesso que resultam em áreas secas e/ou espessadas (liquenificadas). A cor, intensidade e localização no corpo podem variar de pessoa para pessoa.

Fatores

Os surtos podem se desencadear por inúmeros fatores – desde pele mal hidratada ao excesso de lavagem/produtos de limpeza. Há, também, questões climáticas adversas, visto que as condições pioram consideravelmente no frio.

Por trata-se de uma doença que também pode ser hereditária, é muito comum que ocorra tratamento em vários membros de uma mesma família.

Tratamento e cura

Não há uma cura definitiva para esses casos, mas estão surgindo novas opções terapêuticas a fim de amenizá-las. O tratamento, contudo, visa controlar os surtos e trabalham na prevenção de fatores desencadeantes.

Em casos mais leves, por exemplo, corticosteroides tópicos ou imunomoduladores tópicos devem controlar os surtos. Nas formas moderadas a graves, indica-se tratamentos sistêmicos para um resultado mais eficaz da condição.

