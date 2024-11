‘Isso é calúnia’: mãe de suposta filha de Neymar se defende de acusações na web

O desabafo de Gabriella Gáspár, mãe da suposta quarta filha de Neymar, segue rendendo nas redes sociais. Nesta quarta-feira (20), a ex-modelo reagiu às acusações de ter recebido dinheiro de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, para mandar indiretas à Bruna Biancardi – namorada do jogador. A mulher ainda aguarda o desenrolar do processo de comprovação de paternidade.

A polêmica envolve um desabafo feito por Gáspár na semana passada. Em seu Instagram, a ex-modelo citou a diferença na relação de um ‘suposto pai’ com seus quatro filhos e, sem citar nomes, criticou a postura conivente da namorada do rapaz. Muitos apontaram o discurso como indireta à Biancardi e principalmente a Neymar.

“Não comentei nomes. Agora não posso mais desabafar na internet. Nunca tive contato com a Bruna Biancardi ou com a Kimberly. Ninguém me pediu ou me pagou para postar nada. Sou uma mulher e mãe solteira que apenas procura os direitos da minha filha. Isso não procede. Dizer que recebi dinheiro? Nunca recebi centavos de ninguém. Isso sim é calúnia”, se defendeu Gabriella.

Gáspár e Kimberlly

A mãe de Helena, filha caçula de Neymar, teve seu nome envolvido devido à polêmica recente com Biancardi. Isso porque Amanda Kimberlly curtiu comentários que criticavam não só a diferença no tratamento de Neymar com os filhos, mas principalmente a postura e índole de Bruna.

“Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com Helena”, dizia um dos comentários curtidos por Kimberlly. Outro citava a situação enfrentada pela modelo: “Difícil o que a Amanda está passando. Mas um dia a roda gira e tudo muda”.

Muitos internautas relacionaram os casos devido às semelhanças nas críticas. Nesse sentido, Gáspár passou a receber acusações de ter recebido dinheiro de Kimberlly para tecer reclamações direcionadas à Biancardi.

Indiretas a Neymar

A húngara inicia seu desabafo dizendo que ”não pode citar nomes” e pede compreensão do público. Na sequência das críticas ao pai, Gabriella inicia avaliações à namorada. “(…) Sempre escreve discursos lindos na internet, mas gosta de escancarar que só a filha dele teve planejamento. Faz de tudo para mostrar que apenas a filha dela recebe tratamento especial”, escreveu.

“Falam que quero dinheiro, enquanto isso ela [namorada] segue mostrando a personagem que ela criou de namorada perfeita e vítima. Afastou a família do namorado, e aproximou dela. Cortou cabelo para parecer com a ex, fez rinoplastia… criou um personagem”, dizia outro trecho.

Mesmo sem citar nomes, a semelhança da declaração de Gabriella fica mais evidente se comparada à realidade ao mencionar uma ‘filha não assumida’. “Leva a família toda de primeira classe, jatinho particular, enquanto isso a outra filha não assumida não tem nem passaporte”.

