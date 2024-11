Criciúma x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Vitória jogam para se afastar do perigo da zona do rebaixamento - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Criciúma e Vitória se enfrentam na tarde desta quarta-feira (20) em uma espécie de ‘confronto direto’ na luta contra o rebaixamento. O duelo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h30 (de Brasília) no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Mandante da partida, o Criciúma ocupa a 16ª colocação na tabela com 37 pontos – empatado com o Juventude, primeiro time do Z4. O Vitória, por sua vez, soma 38 em 13º lugar. Vale destacar que o Bragantino, 18º colocado, também ameaça a dupla, visto que acumula 36 pontos e encara o São Paulo no mesmo horário, às 16h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Criciúma

O Criciúma não vence uma partida pelo Brasileirão desde o dia 03 de outubro, quando superou o Atlético-GO justamente no Heriberto Hülse pela 29ª rodada. De lá para cá, a equipe catarinense somou apenas dois pontos de 12 em disputa – dois empates e duas derrotas.

O Tigrão conta com a força da torcida para voltar a vencer sob seus domínios, visto que vem de duas derrotas consecutivas como visitante. Vale destacar, no entanto, que o técnico Cláudio Tencati sofre com dois desfalques para partida: Wilker Ángel e Miguel Trauco.

Como chega o Vitória

Apesar do temor pela proximidade com o Z4, o Rubro-Negro passa por um momento mais estável que o adversário desta tarde. Isso porque o Vitória vem de cinco triunfos nos últimos oito ‘confrontos diretos’ que disputou. Superou o Atlético-GO, Juventude, Bragantino, Fluminense e Athletico.

O Vitória não poderá contar com Everaldo, que cumpre suspensão, e o trio Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga (lesionados). Em contrapartida, terá novidades no time titular com o retorno do lateral Lucas Esteves.

CRICIÚMA X VITÓRIA

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 20/11/2024, às 16h30(de Brasília).

Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Fellipe Mateus e Matheusinho; Allano (Felipe Vizeu) e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Carlos Eduardo), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Ricardo Ryller), Willian Oliveira (Machado) e Matheusinho; Gustavo Mosquito e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-RS)

