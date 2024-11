??dolo do Botafogo, Jefferson elogia John: ‘Potencial enorme’

John é um dos destaques do Botafogo na temporada - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

Um dos três jogadores que mais atuaram pelo Botafogo, o ídolo e ex-goleiro Jefferson exaltou o goleiro John, que é um dos destaques do elenco do Alvinegro nesta temporada.

“Ele tem um potencial enorme, um cara humilde e trabalhador. Se Deus quiser, vai ficar na história do Botafogo com os dois títulos (Brasileirão e Libertadores). Eu faço votos para que ele permaneça, mesmo com interesse de outros clubes, para não fazer o clube de trampolim e criar uma grande carreira”, disse, em entrevista ao “Lance!”.

Além disso, o ex-goleiro falou sobre a sua carreira no Botafogo.

“Hoje sou conhecido mundialmente por representar o Botafogo, e isso é gratificante. É um time histórico, o time que mais cedeu jogadores para a Seleção Brasileira, um clube respeitado e querido com uma torcida maravilhosa. É minha segunda casa, hoje minha família inteira é botafoguense. O time está muito bem hoje, mas eu fico feliz de ter participado de um dos momentos mais difíceis da história e ter permanecido leal”, contou.

Com John em campo, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (20), contra o Atlético Mineiro, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

