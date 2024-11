Kaiki anota primeiro gol como profissional do Cruzeiro: ‘Sonho de criança’

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, Kaiki teve uma manhã inesquecível, apesar da derrota para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena. Afinal, o jogador marcou o primeiro gol como profissional, que está desde 2022, aos 21 anos e disse realizar um sonho de infância.

“Feliz pelo primeiro gol, um sonho de criança marcar como profissional. Dedico esse gol à minha esposa, à minha família e a todos que me apoiaram.”, afirmou.

Na partida, o lateral tabelou com Mateus Vital e chutou de fora da área. A bola desviou em André Ramalho e enganou o goleiro Hugo Souza.

Vale lembrar que o jovem Kaiki está no clube mineiro desde os 11 anos de idade e fez sua estreia como profissional em 2021. No ano seguinte, participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro, sob a batuta de Paulo Pezzolano.

Com a camisa da Raposa, o atleta esteve em 45 partidas, sendo 23 delas como titular. Recentemente, ele renovou seu contrato até o fim de 2027.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.