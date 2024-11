Narrador, ex-Globo, alfineta Raphinha por entrevista após jogo da Seleção

Rapnhinha foi um dos pontos positivos da Seleção no empate com o Uruguai - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção deu mais uma decepção para a torcida brasileira ao empatar com o Uruguai por 1 a 1, na última terça-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Não apenas o placar, mas o desempenho foi alvo de críticas pelo público na Arena Fonte Nova, em Salvador. Tanto que as pessoas presentes no jogo vaiaram a pentacampeã mundial após o confronto. No entanto, em entrevista na saída do campo, o meio-campista Raphinha deu uma declaração polêmica, já que exaltou o rendimento da equipe.

“Acho que a vaia é mais pelo resultado, porque na minha opinião jogamos pra c******. Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. Fizemos de tudo para buscar o resultado. Jogamos muita bola, tem que sair de cabeça erguida. O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune. A gente consegue um ponto que é importante para a gente. A gente é forte e está preparado para qualquer um que vier”, detalhou o camisa 10 da Seleção.

Assim, a afirmação de Raphinha gerou diversas críticas de internautas por considerar a fala como desconexa com a realidade. O narrador Milton Leite, ex-Globo, também disparou contra a atitude do camisa 10 do Brasil em uma postagem feita por seu companheiro, o comentarista Lédio Carmona, no Instagram.

“A arrogância e a falta de noção da geração atual são lamentáveis”, escreveu em publicação na rede social.

Seleção decepciona e fica longe da liderança

Em contrapartida a este cenário, Raphinha foi um dos destaques individuais da Seleção no embate. Com o resultado, a pentacampeã mundial não conseguiu aproveitar a chance de assumir a segunda colocação nas Eliminatórias. No caso, se distanciou da liderança e se encontra em quinto lugar, com 18 pontos.

