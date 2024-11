Mauro Icardi expõe Wanda Nara após acusação de violência de gênero

Na última semana, Wanda Nara apresentou uma denúncia de violência de gênero contra seu ex-marido, Mauro Icardi, à Justiça. A briga que ocasionou a denúncia ocorreu quando Wanda Nara voltou de suas férias, no Brasil, à Argentina. Depois de ter sido pega de surpresa com a presença de Icardi no apartamento – de posse dos dois -, a empresária disse que discussão acalorada foi motivada pela postura do jogador ao impedir sua entrada no local.

“É tudo exagero de Wanda. Não usei nenhum tipo de violência. A casa é minha, e tenho meus direitos. Ela leva tudo para a mídia e distorce tudo em favor do seu propósito pessoal”, teria dito Icardi sobre o ocorrido, de acordo com o jornalista Matías Vázquez, do programa ‘A la tarde’.

No dia 15 deste mês, a Justiça argentina convocou o atacante do Galatasaray para uma audiência virtual. Posteriormente, Ana Rosenfeld, advogada de Wanda, revelou que Icardi não compareceu, negou que os filhos tenham revelado atos de violência dele contra Wanda e acrescentou que o contato entre o ex-casal será apenas através dos seus representantes legais.

