CBF fará mudança importante após espaços vazios na Fonte Nova

A CBF não gostou nada dos espaços vazios na arquibancada da Arena Fonte Nova no empate em 1 a 1 da Seleção Brasileira contra o Uruguai, na última terça-feira (19). Assim, a entidade que comanda o futebol brasileiro deverá mudar a maneira com que realiza a venda de ingressos para jogos do Brasil.

Segundo publicação da “CNN”, nesta quarta-feira (20), dia seguinte ao tropeço brasileiro, a CBF não realizará mais partidas em estádios em que não tenha autonomia quanto à venda de ingressos. Este era o caso na partida contra o Uruguai, aliás, visto que quem definia os preços era a administração da Arena Fonte Nova.

A reclamação acerca dos valores foi grande. Os ingressos variavam entre R$ 100 a R$ 800, contemplando a meia mais barata e a inteira mais cara. Segundo a própria CBF, 41 mil pessoas foram ao estádio para acompanhar ao duelo, válido pelas Eliminatórias. A Arena Fonte Nova tem capacidade de 48.902 torcedores.

E em 2025?

Assim, já é esperado que o próximo jogo do Brasil em casa, apenas em março de 2025, seja em um estádio “independente”, para que possa determinar as questões relacionadas à venda de ingressos. A partida em questão é contra a Colômbia, pela 13ª rodada, e tem o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), como favorito a receber o prélio.

