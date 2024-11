Em confronto direto contra o Z4, Vitória vence o Criciúma e respira na tabela

Fora de casa, o Vitória conquistou uma importante vitória ao bater o Criciúma por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (20), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um a mais desde o primeiro tempo, o gol da partida saiu apenas na segunda etapa, com Janderson.

Com o resultado, o Rubro-Negro subiu para a 12ª colocação, com 41 pontos, respirando na tabela. Por outro lado, o Tricolor deixou de somar pontos em casa e, portanto, segue na 16ª posição, com 37, o mesmo número das duas primeiras equipes da degola.

O jogo

Os donos da casa começaram pressionando o adversário e dominaram as chances nos primeiros dez minutos de jogo. Aos 11, os visitantes responderam com um cruzamento perigoso de Claudinho na área, que Raúl Cáceres tentou afastar e acabou mandando para o próprio gol. Mas Lucas Arcanjo fez uma grande defesa para impedir. Aos 25, o Tigrão ficou com um a menos em campo, após Claudinho derrubar Carlos Eduardo próximo à área. Assim, como era o último homem, recebeu o cartão vermelho. Posteriormente, na batida da falta, Lucas Esteves mandou na trave.

Na segunda etapa, o Tricolor começou em cima, com lance perigoso aos dois minutos. Dudu cobrou escanteio na cabeça de Bolasie, mas o atacante mandou por cima do gol. Aos oito, mais uma boa oportunidade para os donos da casa. Dessa vez, Allano apareceu na linha de fundo com liberdade e cruzou para Newton, que mesmo na cara do gol, perdeu a grande chance. Logo depois, foi marcado impedimento no lance. A resposta veio um minuto depois, com Willian Oliveira, que mandou com perigo, de cabeça, após cruzamento de Matheusinho.

Aos 22, a superioridade numérica deu resultado e o Leão da Barra abriu o placar com Janderson. O atacante se antecipou ao goleiro após cobrança de escanteio e balançou a rede adversária. Aliás, os visitantes seguiram no ataque e quase ampliaram, dessa vez com Alerrandro aos 28. O atacante recebeu na entrada da área e bateu colocado para fora.

Aos 40, os mandantes chegaram perto do empate com Rodrigo, que desviou de cabeça na pequena área. Mas a grande chance foi com Alerrandro, aos 42, que quase ampliou após sair cara a cara com o goleiro. Porém, Gustavo fez uma grande defesa na tentativa do chute colocado. No último lance, aos 52, Allano finalizou forte com perigo e por pouco não empatou o confronto.

Próximos jogos

Agora, pela 35ª rodada, o Vitória visita o líder Botafogo no próximo sábado (23), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Por outro lado, já no domingo (24), o Criciúma visita o Fluminense em outro confronto direto contra o Z4, às 19h, no Maracanã.

CRICIÚMA 0 X 1 VITÓRIA

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: quarta-feira, 20/11/2024

Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Ronald (Jhonata Robert, 37’/2ºT), Newton, Fellipe Mateus (Arthur Caíke, 27º/2ºT) e Matheusinho (Allano, 0’/2ºT); Felipe Vizeu (Dudu, 30’/1ºT) e Bolasie (Pedro Rocha, 36’/2ºT). Técnico: Cláudio Tencati

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo, 23’/2ºT), Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Machado, 30’/2ºT), Willian Oliveira (Léo Naldi, 37’/2ºT) e Matheuzinho; Carlos Eduardo (Zé Hugo, 38’/2ºT), Gustavo Mosquito (Janderson, 0’/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Gols: Janderson, 22’/2ºT (0-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA-RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-RS)

Cartões amarelos: Bolasie (CRI); Willian Oliveira, Willean Lepo, Wagner Leonardo (VIT)

Cartões vermelhos: Claudinho (CRI)