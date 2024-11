Barcelona e Chelsea demonstram interesse em Souza, lateral do Santos

Em processo de renovação com o Santos, o lateral Souza está chamando atenção do mercado europeu e, assim, grandes clubes do futebol mundial estão interessados no jogador. Com isso, Barcelona e Chelsea estão monitorando a situação do atleta no Peixe, segundo informações do jornal “As”, da Espanha.

Sem muito espaço com Fábio Carille, o jovem participou de apenas oito jogos durante todo o ano, mas é considerado um atleta promissor. Além disso, tem grandes chances de se firmar como titular da equipe principal na próxima temporada.

Ainda conforme divulgado pelo jornal espanhol, Souza despertou interesse de clubes na última janela de transferências e recebeu uma proposta da Arábia Saudita. No entanto, de acordo com o ge, pessoas próximas ao jogador afirmam que, por enquanto, ele segue focado em seu desempenho no Alvinegro.

O atleta tem mais uma chance para entrar em campo na temporada, já que o campeão da Série B vai fechar o ano no próximo domingo (24), às 18h30 (horário de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

