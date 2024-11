Vasco x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

Após um longo tempo de espera por conta da Data Fifa, Vasco e Inter, enfim, voltarão a campo. Será nesta quinta-feira (21), pela 34ª rodada do Brasileirão, em São Januário. O apito inicial será às 20h (de Brasília).

Para o Vasco, que vem em décimo após a vitória do Corinthians, nesta quarta (20), uma vitória pode valer muito. Isso porque a equipe pode diminuir a distância para o Cruzeiro, sétimo colocado e que abre o G7, para apenas um ponto. Já o Colorado, em quinto, com 59, pode garantir vaga matemática na Libertadores dependendo dos resultados da rodada. A equipe de Roger Machado vem de 14 jogos de invencibilidade na temporada.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Artilheiro nato: Gyokeres marca quatro gols em vitória da Suécia na Liga das Nações

Como chega o Vasco

Após duas goleadas seguidas por 3 a 0 e 12 dias de “descanso”, o Vasco volta a campo buscando retomar o caminho das vitórias e, assim, seguir vivo na briga por vaga na Libertadores. Afinal, com a vitória desta quarta-feira do Corinthians sobre o Cruzeiro, apesar de ter perdido a nona colocação exatamente para o time paulista (adversário de domingo (24), aliás), pode encurtar a distância para a Raposa, que abre o G-7 atualmente. Em caso de vitória, o Cruz-Maltino chegaria aos 46 pontos, um a menos que os mineiros.

Quanto ao time que vai a campo, Rafael Paiva terá reforços importantes. João Victor, por exemplo, retorna à zaga após cumprir suspensão na goleada sofrida contra o Fortaleza, no último dia 9. Maicon deixa o time. Já Coutinho, que só entrou nos minutos finais contra o Leão, deve voltar aos 11 iniciais, com Galdames voltando ao banco.

Mais adiante, há a dúvida quanto à condição do agora ponta-direita Puma Rodríguez. O uruguaio atuou 24 minutos (mais acréscimos) contra o Brasil, em empate por 1 a 1 na última terça-feira (19). Assim, não completaria nem 48h de espaço entre esta participação e uma eventual entrada contra os colorados. Caso não esteja apto, a tendência é, então, que Max Dominguez entre em seu lugar. Seria apenas a segunda vez do suíço como titular com Rafael Paiva.

Como chega o Inter

Internacional chega para o confronto com 14 jogos de invencibilidade e com dois desfalques certos por suspensão. São eles os laterais Bernabei (pela esquerda) e Bruno Gomes (direita). Este último se consolidou na posição, mesmo improvisado. Tanto que o possível substituto, Braian Aguirre deve estrear apenas três meses após a sua chegada. Pela esquerda, Renê é o favorito.

Duas peças importantes se tornaram dúvidas. O meio-campista Bruno Tabata, com incômodo muscular na coxa desde o último compromisso da equipe, em vitória sobre o Fluminense, no Beira-Rio, pode não ir a campo. Já a outra indefinição fica por conta do volante Thiago Maia. Ele dera um susto em treino de preparação, quando se chocou com equipamento e precisou da assistência do departamento médico. No entanto, ele continuou na atividade.

Já em treinamento desta semana voltou a preocupar, pois apontou incômodo muscular. Gabriel Carvalho desponta como substituto de Tabata, enquanto Bruno Henrique pode aparecer no lugar de Thiago Maia.

Há a possibilidade dos três convocados para suas respectivas seleções serem preservados, pelo menos sendo opção no banco de reservas. O goleiro Rochet foi titular em ambos os jogos do Uruguai. Assim como Valencia no Equador. Já Borré foi reserva nas duas partidas pela Colômbia. O trio vai passar por avaliação em sua reapresentação para averiguar o desgaste que tiveram nestes embates e na viagem de retorno ao Brasil.

As notícias positivas para Roger Machado ficam por conta dos retornos de Fernando e Wesley. O volante, ausente desde o clássico com o Grêmio, quando entrou no segundo tempo e atuou no sacrifício, se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha direita. O atacante Wesley também volta depois de cumprir suspensão no último compromisso.

VASCO x INTER

34ª Rodada do Brasileirão

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quinta-feira, 21/11/2024, às 20h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Emerson Rodríguez, Max Dominguez (Puma Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

INTER: Rochet; Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Rômulo, Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wanderson (Wesley); Borré. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir: Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.