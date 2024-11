Ferreirinha lamenta empate do São Paulo com Bragantino: ‘Gostinho amargo’

O ponta-esquerda Ferreirinha saiu de campo desapontado com o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (20/11), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o rival está na zona de rebaixamento e o Tricolor tinha expectativa de vitória, apesar de jogar na casa do adversário, em Bragança Paulista.

“Fica um gostinho amargo desse empate”, reconheceu o meia-atacante sul-mato-grossense.

Neste mês de novembro, o São Paulo vinha de duas vitórias seguidas, pois venceu o Bahia, na casa do adversário, no dia 5/11, por 3 a 0; e derrotou o Athletico-PR, no dia 9/11, por 2 a 1, em casa.

O São Paulo está no 6º lugar na tabela, apenas 1 ponto atrás do Internacional e do Flamengo. Portanto, se vencesse em Bragança, teria a chance de ultrapassar dois rivais numa tacada só na parte de cima da tabela. Em alguns momentos, porém, o Bragantino chegou até a oferecer risco para o São Paulo, que foi salvo pela performance de Lucas Moura, o melhor em campo.

Ferreirinha admitiu que o time teve desempenho inferior ao seu potencial.

“A gente começou um pouco abaixo do que a gente demonstrou nos últimos jogos”, assumiu.

No entanto, ele ressaltou que não foi por falta de empenho que o Tricolor ficou no 1 a 1.

“A gente buscou a vitória o jogo inteiro”, disse.

Ferreirinha vira a página e foca o Galo

Ferreirinha virou a página e afirmou que agora já está focando o próximo desafio, contra o Galo, no fim de semana.

“Agora é trabalhar porque sábado tem Atlético Mineiro”, finalizou.

O jogo contra o Atlético será no sábado (23/11), às 21h30, no MorumBIS. O Galo está em 11º lugar na tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.