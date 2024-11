Alario terá conversa com a diretoria do Internacional ao final do Brasileirão

O Internacional ainda luta por uma vaga direta na próxima Libertadores, restando cinco jogos para alcançar esse objetivo. No entanto, alguns jogadores têm contratos que se encerram ao final da temporada, enquanto outros não estão sendo aproveitados, como é o caso de Lucas Alario.

O vínculo de Alario com o clube vai até o final de 2025, mas uma conversa entre os agentes do atleta e a diretoria do Colorado está prevista. Os representantes do jogador pretendem colocá-lo novamente no mercado de negociações, já que ele busca mais oportunidades de jogo, algo que não vem acontecendo sob o comando de Roger Machado.

A última partida disputada por Alario foi contra o Corinthians, no dia 5 de outubro, em Itaquera. Naquele jogo, o Internacional conseguiu um empate nos acréscimos. Porém, nos cinco jogos seguintes, o atacante não saiu do banco de reservas.

Desde a chegada de Roger Machado para substituir Coudet, Alario participou de oito das 21 partidas sob o comando do técnico, começando como titular em apenas duas delas. Confira os números do atacante pelo Internacional:

Lucas Alario pelo Internacional

36 partidas

15 jogos como titular

5 gols

6 cartões amarelos

1.528 minutos em campo

