Grêmio marca no fim e arranca empate contra o Juventude

O Grêmio não conseguiu o resultado ideal, mas evitou um placar ainda pior. Na noite desta quarta-feira (20), o Tricolor empatou com o Juventude em 2 a 2. Braithwaite abriu o placar, o Juve virou com Luis Mandaca, mas o time da casa buscou o empate nos acréscimos, em gol contra de João Lucas.

Com o resultado, o Grêmio ficou na 13ª colocação, com 40 pontos, e está a três pontos da zona de rebaixamento. Já o Juventude saiu da zona de descenso, e no momento é o 15º, com 38 pontos.

Grêmio sai na frente, mas não mantém o nível

Logo na primeira chegada, a dupla de ataque escalada por Renato Gaúcho deu resultado. Aos dois minutos, Diego Costa recebeu lançamento de Edenílson e ajeitou para Braithwaite bater no canto e abrir o placar. Porém, quem esperava um jogo na mão do Grêmio, se enganou. O Tricolor pouco chegou , não colocou intensidade e só voltou a assustar aos 38′, em arremata de fora da área de João Pedro.

O Juventude cresceu aos poucos no jogos e foi se sentindo a vontade no campo ataque. A equipe de Caxias do Sul reclamou de um pênalti não marcado em Gabriel Taliari, após divida com Reinaldo. Entretanto, no último minuto, Ewerthon cobrou falta e Luis Mandaca cabeceou para empatar o jogo.

Juventude vira, mas Tricolor empata nos acréscimos

O Juve voltou na segunda etapa com tudo e aproveitou vacilos gremistas para virar. Gustavo Martins afastou mal, Mancada deu passe preciso e Lucas Barbosa deu uma linda cavadinha para virar. Na sequência, Jadson recuperou a bola de Reinaldo e foi derrubado pelo lateral na linha da área. Pênalti, que Gabriel Taliari cobrou e parou em Marchesin.

Depois disso, o Juventude se fechou e o Grêmio cresceu na partida. Apenas nos minutos, o Tricolor conseguiu criar boas oportunidades. Nos acréscimos, Monsalve ficou com a bola na área, bateu firme e acertou o travessão.

GRÊMIO 2X2 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 34ª rodada

Data: 20/11/2024

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público pagantes: 40.196 presentes

Público total: 40.426 presentes

Renda: R$ 2.297.345,00

Gols: Braithwaite, 2′/1ºT (1-0); Luis Mandaca, 51′/1ºT (1-1); Lucas Barbosa, 6′/2ºT (1-2); João Lucas (GC), 48′/2ºT (2-2)

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro, Pedro Geromel (Lucas Soteldo, 30′/2ºT), Rodrigo Ely (Gustavo Martins, 50′/1ºT) e Reinaldo; Dodi, Pepê (Monsalve, 6′/2ºT), Edenílson (Pavón, 6′/2ºT) e Cristaldo; Diego Costa (Arezo, 30′/2ºT) e Braithwaite. Técnico: Renato Gáucho.

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos, 29′/2ºT); Jadson, Ronaldo e Luis Mandaca (Jean Carlos, 29′/2ºT); Lucas Barbosa (Marcelinho, 19′/2ºT), Gabriel Taliari (Nenê, 19′/2ºT) e Erick (Gabriel Inoncêncio, 34′/2ºT). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

Assistentes: Bruno Boschillia (PR) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

Cartões amarelos: Pepê, Diego Costa e Pedro Geromel (GRE); Lucas Barbosa, João Lucas, Luis Mandaca e Ewerthon (JUV)

