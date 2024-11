Galoppo passa por artroscopia no joelho e só deve voltar a jogar pelo São Paulo em 2025

O meia Galoppo passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na tarde desta quarta-feira (20) e desfalcou o São Paulo no empate com o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Com um trauma no local, ele foi submetido a exames que evidenciaram a obrigatoriedade de um procedimento cirúrgico.

Embora o clube não adote a postura de divulgar prazo para recuperação dos seus atletas, a tendência de retorno é de, no máximo, quatro semanas. Assim, o argentino sequer entrou na relação para o jogo em Bragança Paulista.

Galoppo, desse modo, só deve voltar a defender o Tricolor Paulista na temporada de 2025. O meio-campista ficará, portanto, fora dos compromissos do time de Luis Zubeldía contra Atlético, Grêmio, Juventude e Botafogo, todos pela competição de pontos corridos.

O argentino soma 28 partidas na temporada atual, com apenas um gol e duas assistências. O elenco são-paulino terá um mês de férias antes da reapresentação em janeiro para a realização da pré-temporada nos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.