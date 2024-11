Milito destaca atuação do Atlético e afirma que jogo pelo Brasileiro é diferente da Libertadores

Atlético e Botafogo fizeram, nesta quarta-feira (20), uma prévia da grande decisão da Libertadores, que ocorrerá no dia 30 de novembro. No entanto, o duelo pela 34ª rodada do Brasileirão terminou empatado sem gols. Pior para o Alvinegro, que viu o Palmeiras encostar na briga pelo título nacional.

Já o time comandado por Gabriel Milito permanece em 11º lugar, com 42 pontos. O comandante argentino enalteceu a atuação de sua equipe e afirmou que o duelo pelo Brasileirão não tem muito a ver com a final da Libertadores.

“O que aconteceu hoje não tem nada a ver com o que vai acontecer na final da Libertadores. Teremos mais jogadores disponíveis, teremos tempo para planejar a próxima partida, então o jogo de hoje não reflete o que veremos na final. A dificuldade aparece pela qualidade do Botafogo, que tem bons jogadores. No entanto, controlamos bem o ataque deles. A ideia era atacar, mas não conseguimos devido à expulsão no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos que nos defender e fechar a área para evitar os ataques do Botafogo. Com muito esforço e concentração, conseguimos sustentar o empate sem sofrer muito”, disse Milito.

“Estamos muito focados em ganhar cada partida, jogando com o espírito que tivemos hoje, mesmo com um jogador a menos. Quando estivermos com 11 em campo, precisamos jogar com essa mentalidade. Os aspectos psicológicos e mentais são fundamentais para competir”, concluiu o técnico.

O Atlético volta a campo no sábado (23) para enfrentar o São Paulo no estádio do no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

