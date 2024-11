Veja as chances de seu time para título, Liberta e risco de G4, pelas contas da UFMG

O Departamento de Matemática da UFMG divulgou seus estudos sobre as chances de título, a Libertadores e o risco de queda para a Série B dos 20 times que disputam a Série A do Brasileiro após oito jogos, deste 20 de novembro, pela 34ª rodada. Restam ainda Vasco x Internacional, nesta quinta-feira, e Fluminense x Fortaleza, nesta sexta. Mas, mesmo assim, a UFMG divulgou os seus números.

Na luta pelo título, como o Botafogo empatou diante do Atlético e o Palmeiras venceu o Bahia, o Glorioso, segue líder, mas agora com apenas dois pontos de vantagem. Dessa forma, saiu da casa dos 70% para 53% de ser o campeão Já o Palmeiras subiu para 41,1%. Vale citar que os times ainda se enfrentarão, na casa do Palmeiras. Quem pode dar boa subida é o Fortaleza. Está com 5,4%de chance de ser campeão. Contudo, caso vença o Fluminense, se aproximará dos dois dígitos. Fla e Inter têm chances mínimas. Já o São Paulo é quase traço.

Na briga pela Libertadores, as atenções estão voltadas para saber se o atual G7 pode virar G8 ou G9. Mas a verdade é que o Corinthians deu bela subida nas suas possibilidades pelas contas da UFMG. Dobrou a chance, agora perto dos 17%.

Já no rebaixamento, embora o Atlético Goianiense, que perde na rodada ainda tenha uma chance irrisória de escapar, a UFMG já vê como certo seu rebaixamento. Para entender: o Dragão teria de vencer todos os jogos, o Juventude perder todos os jogos e Bragantino e Criciúma perderem todos os jogos até a rodada final. Aí se enfrentam e a partida tem de terminar empatada. Ou seja, tem de ter muita matemática para o Dragão goiano, já na proxima rodada, não cair antecipadamente.

Chances, pela UFMG

É importante ressaltar que o Departamento de Matemática da UFMG é uma referência no Brasil quando o assunto são probabilidades do futebol. Afinal, os estudos consideram a relevância dos jogos como visitante, bem como o número de partidas que ainda serão jogadas e o momento atual das equipes. No entanto, como há times com partidas a menos, estes, mesmo atrás de alguns rivais, possuem chances maiores de sucesso.

Além disso, o zero não é absoluto; ele é considerado quando um time tem menos de 0,0001 chance de título ou risco de cair. Dessa forma, é possível observar que há times que, embora estejam atrás de alguns rivais, ainda possuem mais possibilidades de sucesso. Enfim, veja abaixo os números da UFMG:

CHANCES DO BRASILEIRÃO PELA UFMG

Luta pelo título

1º – Botafogo (69 pontos) – 53% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

2º – Palmeiras (67 pontos) – 41,1% de título, 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

3º – Fortaleza (63 pontos, menos 1 jogo) – 5,4% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

4º – Flamengo (62 pontos) – 0,3% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

5º – Internacional (59 pontos, menos 1 jogo) – 0,2% de título; 100% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

6º – São Paulo (58 pontos) – 0,04% de título; 100% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

Briga pela Libertadores



7º – Cruzeiro (47 pontos) – 0% de título; 29,3% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

8º – Bahia (46 pontos) – 0,% de título; 36,3% de Libertadores; zero risco de rebaixamento

9º – Corinthians (44 pontos) – 0% de título; 16,7% de Libertadores; 0,018% de risco de rebaixamento

10º – Vasco (43 pontos, menos 1 jogo) – 0% de título; 12,4% de Libertadores; 0,04% de risco de rebaixamento

11º – Atlético-MG (43 pontos) – 0% de título; 2,8% de Libertadores; 0,49% de risco de rebaixamento

Risco de rebaixamento

12º – Vitória (41 pontos) – 0% de título; 0,88% de Libertadores; 3,3% de risco de rebaixamento

13º – Grêmio (40 pontos) – 0% de título; 0,78% de Libertadores; 6,4% de risco de rebaixamento

14º – Athletico-PR (40 pontos) – 0% de título; 0,62% de Libertadores; 10,4% de risco de rebaixamento

15º – Juventude (38 pontos) – 0% de título; 0,05% de Libertadores; 42% de risco de rebaixamento

16º – Fluminense (37 pontos, menos 1 jogo) – 0% de título; 0,22% de Libertadores; 24,5% de risco de rebaixamento

17º – Criciúma (37 pontos) – 0% de título; 0,01% de Libertadores; 52,1% de risco de rebaixamento

18º – Bragantino (37 pontos) – 0% de título; 0,01% de Libertadores; 61% de risco de rebaixamento

19º – Cuiabá (29 pontos) – 0% título; 0% de Libertadores; 99,83% de risco de rebaixamento

20º – Atlético-GO (26 pontos) – 0% de título, 0% de Libertadores; 99,999% de risco de rebaixamento

