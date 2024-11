Santos ignora calendário e prioriza pré-temporada nos Estados Unidos

A mudança no calendário e a antecipação do Campeonato Paulista não fazem o Santos mudar seu planejamento para 2025. O Peixe aceitou a oferta de participar da Orlando Cup – Pro Series, nos Estados Unidos, em sua pré-temporada e não deve alterar a programação para focar no início do estadual.

O clube considera o torneio importante para internacionalizar sua marca e viu como uma oportunidade que não poderia deixar passar. Além disso, o Santos quer usar a competição para mostrar que é um clube forte, competitivo e que está totalmente recuperado do maior baque da sua história: o rebaixamento.

A competição será disputada em janeiro e também terá a participação do Fortaleza e o Atlético Nacional, da Colômbia. O torneio acontecerá entre os dias 11 e 19 de janeiro. Os embates serão no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City e do Orlando Pride, e no Osceola County Stadium. A competição é diferente daquela que São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG também vão fazer nos Estados Unidos.

O início do Estadual está previsto para o dia 15 de janeiro. Contudo, é possível que a rodada inicial seja desmembrada e o Santos jogue pela competição apenas no dia 19. Assim, nesse cenário, não haverá a necessidade de usar time alternativo.

“Essa pré-temporada é mais um marco da reconstrução da imagem do Santos junto à sua torcida e ao público em geral. Estamos felizes em ser convidados novamente para um torneio internacional e isso agregará muito a preparação do nosso time para os desafios que teremos em 2025, para seguir recuperando o orgulho de torcer para o Santos”, disse Marcelo Teixeira, presidente do clube.

Questão financeira também seduz o Santos

Além disso, o que seduziu o Santos para aceitar o convite e fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos foi a questão financeira. Afinal, além de não ter custos para realizar a pré-temporada na Flórida, o Peixe ainda vai receber pelos jogos disputados. Assim, além de fortalecer o caixa, o Alvinegro Praiano entende que é uma boa chance de potencializar sua marca.

O Santos entra de férias no próximo final de semana, após fazer sua última partida pela Série B. O elenco retorna no dia 26 de dezembro e passará por exames médicos. A data da viagem para os Estados Unidos ainda não está definida, mas deve acontecer logo no começo de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.