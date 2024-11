Artur Jorge: ‘Somos líderes e continuamos sem perder’

Invicto há 12 rodadas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue na liderança. No entanto, perde a gordura que tinha na ponta e vê a vantagem para o Palmeiras cair de seus para dois pontos em poucos dias. O empate sem gols diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (20), no Independência, pela jornada 34 da competição, incomodou a torcida. Mesmo com um a mais durante boa parte do clássico nacional, o Glorioso não conseguiu superar o ferrolho dos mineiros. Após o jogo, Artur Jorge, técnico do Mais Tradicional, externou sua visão do resultado.

“Temos que resumir o que é verdade. Somos líderes, continuamos sem perder. Somamos um ponto, tendo em conta para nós que é pouco para o grande objetivo. Mas sabíamos que teríamos ter um jogo difícil. O Atlético é uma equipe boa. Hoje não quis muito jogar. Mas reconheço o valor da equipe. Seguimos líderes, estamos no nosso caminho. Faltam 12 pontos a disputar, vamos à luta”, expressou o técnico bracarense.

Artur Jorge: ‘Não há margem’

O Botafogo, agora, tem duas pedreiras pela frente. Visita o Palmeiras, na terça-feira (26), no Allianz Parque, em jogo que a imprensa vende como a “final” do Brasileirão e a própria decisão da Libertadores, contra o Atlético-MG, no dia 30, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. Antes, no entanto, recebe o Vitória, sábado (23), no Estádio Nilton Santos, em encontro de suma importância para chegar a São Paulo ainda na ponta.

“Não há margem. Temos feito nosso trabalho, muito consistente, o que conseguimos hoje não era o que desejávamos, mas não perdemos, mantemos dois pontos e encurtamos o campeonato. É por etapas. Porque assumimos dois grandes objetivos, vamos lutar por eles. Estamos dentro dos objetivos, vamos lutar com todas as forças para tornar a possibilidade uma realidade”, completou o técnico alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.