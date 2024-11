Deyverson, o provocador: ‘Palmeiras que faça sua parte’

O atacante Deyverson, com uma história marcante no Palmeiras, demonstrou seu apoio ao Verdão na reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, com uma tatuagem em homenagem ao título da Libertadores pelo clube paulista, em 2021, o jogador do Atlético-MG revelou sua torcida pelos paulistas – o Galo não tem mais chances no Nacional. O Alviverde, contudo, está atrás do Glorioso na tabela (67 pontos contra 69 dos cariocas).

Após o empate sem gols contra o Botafogo por 0 a 0, no Independência, Deyverson provocou o adversário ao ouvir que o favoritismo na final da Copa Libertadores é do Botafogo. O time carijó reencontra o Mais Tradicional, no dia 30, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, na grande decisão do torneio continental.

“Achar todos acham. Eu achava que hoje ficaria um tempo quente, mas choveu à noite. Achar é uma coisa, ter certeza é outra. Agora, que o Palmeiras faça sua parte no Brasileiro, que eles passem o Botafogo. Se forem campeões, mérito deles. Se a gente for campeão da Libertadores, é mérito nosso”, definiu o centroavante.

Durante a partida, Deyverson protagonizou algumas provocações, como simular um chute e segurar a perna no primeiro tempo, além de mostrar sua tatuagem da Libertadores para os jogadores do Botafogo na etapa final. Dentro das quatro linhas, ele também passou a partida caindo e simulando faltas para ganhar tempo.

A partida, aliás, foi marcada por muita confusão. O zagueiro Barboza, do time carioca, tentou iniciar uma briga com jogadores do Atlético e precisou ser contido por seguranças. Profissionais do Botafogo se desentenderam com a reportagem do Jogada10, que trabalhava na área da imprensa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.