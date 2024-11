‘Amante’ comemora gol de Matheus Gonçalves, do Flamengo, com funk viralizado após traição

O áudio íntimo enviado por Matheus Gonçalves, do Flamengo, para Manu Soares ganhou uma versão funk – viralizada nas redes sociais. Uma montagem da música ‘Se eu engravidar a culpa é sua, não minha’, do DJ Gabriel e MC Lucy, tomou conta da web após o gol marcado pelo meia na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá na noite da última quarta-feira (20). A repercussão foi tamanha que até mesmo a suposta amante entrou na onda.

Manu Soares acompanhou a vitória de virada do Flamengo ao lado de outros membros da ‘Flamanguaça’ – Torcida Organizada da qual faz parte. O funk viralizado começa a tocar instantes após o gol de Matheus Gonçalves, aos 93 minutos de jogo, e a jovem imediatamente cai na dança.

“O Flamengo e sua torcida, um hospício. A amante do Matheus Gonçalves na resenha”, escreveu um rubro-negro no X (antigo Twitter). O vídeo, publicado por amigo de Manu e que já conta com mais de quatro mil curtidas, repercutiu em diversos perfis nas redes sociais.

Torcedora do Flamengo

A jovem tem uma relação de amor antiga com o Flamengo. Manu faz parte da ‘Flamanguaça’ e costuma compartilhar com seus seguidores algumas das loucuras que já fez – e ainda faz – pelo Rubro-Negro. Ela, inclusive, tem uma tatuagem com o escudo de Remo do clube em seu braço.

Matheus Gonçalves

O affair entre Matheus Gonçalves e Manu Soares começou, segundo o portal Leo Dias, em junho deste ano, mas só se tornou público no final de outubro. Isso porque o jogador recebeu acusações de infidelidade ao ter fotos explícitas de um dos encontros com a jovem, em um motel do Rio, vazadas nas redes sociais.

De acordo com informações, Matheus estava em um relacionamento com Maria Eduarda quando se envolveu com Manu. A rubro-negra, porém, afirma veementemente que o jogador se apresentou como solteiro e só desconfiou do namoro com Duda Britto depois do terceiro encontro.

Repercussão

