Reinaldo se manifesta após vaias da torcida do Grêmio: ???Nunca deixarei de aparecer???

O Grêmio tropeçou em mais uma rodada ao empatar por 2 a 2 com o Juventude, na Arena, na última quarta-feira (21). Um dos principais alvos de crítica da torcida pelo resultado e desempenho foi o lateral-esquerdo Reinaldo. Assim, ele recebeu vaias e, depois da partida, se posicionou sobre o episódio.

“Eu quero a bola o tempo inteiro, eu procuro jogar e dar opção ara os meus companheiros. Independente da torcida vaiando ou resmungando, que está no seu direito, eu nunca vou deixar de aparecer para os meus companheiros, de dar opção”, comentou o titular da posição.

A reação da torcida contra Reinaldo se explica porque o atleta teve algumas falhas pelo Grêmio. Na primeira delas, não acompanhou o marcador, e o Juventude virou a partida. Posteriormente, ele cometeu um pênalti, que permitiria aos visitantes aumentarem a vantagem, mas Marchesín defendeu. Na reta final do jogo, o Imortal ainda conseguiu empatar em gol contra do Jaconero.

As críticas a Reinaldo se estenderam também aos torcedores nas redes sociais. Aliás, as atuações negativas e a dificuldade em conseguir ser regular são alguns dos motivos que atrapalham uma continuidade do lateral-esquerdo com o Tricolor Gaúcho. Seu vínculo é válido até o final da atual temporada. As partes chegaram a iniciar as conversas. No entanto, atualmente, o cenário é de indefinição.

Panorama do Grêmio no Campeonato Brasileiro

Com o empate, o Grêmio foi para a 13ª colocação, com 40 pontos, e segue com uma pequena vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe gaúcha volta a campo, na próxima quarta-feira (27), quando vai encarar o Cruzeiro, fora de casa.

A partida vai ocorrer, às 21h, no Mineirão, e será válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este embate pode ser uma boa oportunidade de reencontra o caminho das vitórias. Afinal, em compromisso anterior, o adversário vai disputar a final da Sul-Americana, no Paraguai.

