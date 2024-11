Biografia de Doval terá lançamento neste sábado, no Rio

O Museu da Pelada, em parceria com o autor Luciano Ubirajara Nassar, promove celebração ao legado de um dos maiores ídolos da história do esporte: Narciso Horacio Doval. Neste sábado (23), haverá o lançamento da biografia “Doval – O ídolo do povo”, com a presença de jogadores que marcaram época e viveram de perto a intensidade do craque. O evento, aliás, será no Bigorrilho no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

Idealizado pelo jornalista Sérgio Pugliese, o Museu da Pelada tem como missão preservar a memória do futebol brasileiro, celebrando personagens e histórias.

“O futebol não vive só de craques e títulos, ele é feito de figuras que trazem alma e emoção ao jogo”, afirma Pugliese. Com conteúdos que incluem eventos, matérias e entrevistas, o Museu é um espaço dedicado a garantir que o futebol raiz continue inspirando novas gerações.

O livro, afinal, revela a trajetória de Doval, atacante argentino que se tornou ícone do Flamengo e do Fluminense. Conhecido por seu estilo irreverente, espírito livre e paixão pelo futebol, o ídolo marcou gerações dentro e fora dos gramados. Assim, sua energia, conquistas e histórias inesquecíveis agora ganham vida em uma obra que é um tributo a esse gigante da bola.

