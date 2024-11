Internacional confirma ausência de Thiago Maia em duelo com o Vasco

Thiago Maia não conseguiu se recuperar a tempo de incômodos musculares e será desfalque no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional confirmou que o meio-campista Thiago Maia será um desfalque no embate com o Vasco, nesta quinta-feira (21). Isso porque ele está fora da lista de relacionados após deixar atividade colorada ao reclamar de dores musculares. Assim, a tendência é a de que Bruno Henrique seja escolhido o seu substituto.

O volante Thiago Maia é uma peça importante no esquema de Roger Machado. Ele já havia dado um susto na comissão técnica em outro treinamento. Na ocasião, ele se chocou com um equipamento e sofreu um corte no joelho direito. Houve a necessidade de ajuda do departamento médico. Mesmo assim, ele seguiu na atividade.

Um outra opção que se tornou dúvida também por questões musculares foi um companheiro de posição. No caso, Bruno Tabata, que também alegou dores musculares. Apesar da apreensão, ele está na lista de jogadores à disposição para o treinador Roger Machado.

O comandante contará com dois retornos importantes. Um deles é o volante Fernando, que se recuperou de lesão muscular na panturrilha direita. Ele não atuava desde o segundo tempo na vitória sobre o Grêmio, em clássico, pela Série A. Na ocasião esteve em campo no sacrifício e voltou a se contundir. Além disso, o atacante Wesley também volta a ser opção depois de cumprir suspensão no último compromisso.

Os três jogadores do elenco convocados na última data Fifa também aparecem nos relacionados. Havia rumores de que eles poderiam ser preservados pelo desgaste que tiveram no período que defenderam suas seleções. Pelo menos devem ficar como opções no banco de reservas.

Retornos e ausências certas no Internacional

As ausências esperadas eram apenas os dois laterais titulares. O argentino Bernabei e o volante Bruno Gomes, que vem atuando improvisado na direita. A dupla vai cumprir suspensão automática e seus substitutos devem ser Renê e Aguirre, respectivamente. O segundo, aliás, deve realizar a sua estreia com a camisa do Colorado após três meses. Isso porque Bruno Gomes tomou conta da posição.

Uma novidade entre os jogadores disponíveis é o goleiro Ivan, que finalizou recuperação de grave lesão no joelho direito em estreia na temporada. Após dez meses, ele já volta a ficar apto a entrar em campo.

Internacional e Vasco se enfrentam, nesta quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está focado em manter e ampliar a sua sequência invicta de 14 jogos na temporada. Consequentemente assegurando uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Libertadores. Afinal, a participação no torneio já foi garantida pelo menos na etapa preliminar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.