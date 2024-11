Rômulo volta a ganhar chance no Palmeiras: ‘Continuar trabalhando’

O meia Rômulo voltou a ganhar minutos nesta quarta-feira (20), na vitória do Palmeiras por 2 a 1 em cima do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou no segundo tempo e ajudou a equipe na virada em Salvador, que deixa o Verdão vivo na briga pelo título.

Assim, nesta quinta-feira (21/11), na reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol, o meia comentou a importância dos três pontos somados em Salvador.

“Muito bom termos somado mais três pontos no campeonato. Agora é continuar nessa sequência de vitórias. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil, mas a gente se impôs, na garra e na determinação. Conseguimos fazer o segundo gol e sair com a vitória, que será muito importante para a nossa sequência no campeonato. E eu fico muito feliz também por poder ajudar a equipe da melhor maneira, por mais uma oportunidade recebida. Vou continuar trabalhando para ajudar sempre a equipe”, disse Rômulo.

Rômulo foca em duelo contra o Atlétic0-GO

Agora, o Verdão se prepara para enfrentar o Atlético Goianiense, fora de casa, nesse sábado (23/11). Aliás, será o último jogo antes do duelo direto contra o Botafogo, em uma espécie de ”final” do Campeonato Brasileiro.

“Sabemos da sequência de jogos que vem pela frente. Agora será mais um jogo fora de casa, contra o Atlético-GO. Sabemos da importância também desse jogo e que não vai ser um jogo fácil. Então, precisamos colocar em prática tudo o que a gente tem que fazer e vamos trabalhar esses dias que temos para chegar lá para fazer um grande jogo”, finalizou o meia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.