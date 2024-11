Fluminense visa evitar sua pior campanha na história dos pontos corridos

Com 37 pontos e lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Fluminense tem cinco ‘finais’ até o fim do torneio. Nesta reta final, o objetivo, é claro, é fugir da queda e, assim, também evitar a pior campanha da história do Flu na competição desde a instauração dos pontos corridos, em 2003.

A pior campanha do Tricolor até o momento (em termos de pontuação) foi quando conquistou somente 45 pontos – apenas 39,4% de aproveitamento. Isso ocorreu em três oportunidades: 2006, 2008 e 2018.

Mas a pior posição do Fluminense na história do Brasileirão por pontos corridos não foi em nenhuma dessas citadas. Foi em 2009, quando terminou em 16º, com 46 pontos, após arrancada histórica na reta final para evitar o rebaixamento.

Em 2013, a equipe até terminou o Brasileirão em 17º, sendo rebaixado à Série B. Mas, após Portuguesa e Flamengo perderem quatro pontos no STJD por escalação irregular de Heverton e André Santos, respectivamente, o Tricolor subiu duas posições, encerrando oficialmente em 15º e, dessa forma, livre da queda.

Para evitar ter sua pior pontuação na história dos pontos corridos, o Fluminense terá de fazer pelo menos nove pontos dentre os 15 que lhe restam na tabela. Assim, precisaria de um aproveitamento de 60% nos jogos em questão para chegar pelo menos a 46 pontos. Esta média, aliás, é a do Flamengo, atual quarto colocado do Brasileirão.

Piores campanhas do Fluminense nos pontos corridos

2019 – 46 pontos (14º)

2013 – 46 pontos (15º)

2009 – 46 pontos (16º)

2018 – 45 pontos (12º)

2008 – 45 pontos (14º)

2006 – 45 pontos (15º)

