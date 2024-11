Autor do gol da virada do Flamengo, Matheus Gonçalves reconhece partida abaixo

“Estava quebrando (risos), mas deu bom. Graças a Deus mais três pontos”, disse.

Os números realmente mostram que o meia não vinha fazendo uma boa partida. O aproveitamento do jogador nos passes não foi bom, por exemplo. Ele errou cinco dos 15 que tentou, a maioria deles logo em seus primeiros minutos em campo, uma vez que entrou ao longo da partida.

Aos 19 anos, o meia, cria da base do Rubro-Negro e que é considerado uma joia no clube carioca, não teve muitas oportunidades com Tite. Porém, ele voltou a ter chances desde que Filipe Luís assumiu o comando da equipe. Dessa forma, Matheus Gonçalves atuou em cinco das 11 partidas do clube carioca até aqui.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (26), contra o Fortaleza, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Arena Castelão.

