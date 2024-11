São Paulo vence e dá passo rumo à final da Copa do Brasil Sub-20

O São Paulo, com direito a gol-relâmpago, deu um grande passo para alcançar a final da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quinta-feira, 21/11, enfrentando o Bahia no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o time venceu por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal. Assim, o Tricolor, que foi o mandante, conseguiu um resultado positivo jogando fora de casa. Com isso, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta e, ainda assim, garantir sua vaga na grande decisão. Os gols foram no primeiro tempo. Ryan Francisco, logo com 18 segundos e Paulinho marcaram.

O jogo de volta ocorrerá no dia 27 de novembro, em Salvador, no Pituaçu. Quem avançar dessa semifinal entre São Paulo e Bahia enfrentará o vencedor de Palmeiras x Ceará. O jogo de ida dessa outra semifinal será realizado nesta quinta-feira.

Gol-relâmpago

O São Paulo surpreendeu logo no início da partida. O Bahia deu a saída, mas, após um erro de passe de Ruan Pablo, Ryan Francisco aproveitou a falha e bateu de primeira no canto do goleiro Eric, abrindo o placar com apenas 18 segundos de jogo. Esse foi o sexto gol do atacante são-paulino, que faz aniversário exatamente nesta quinta e se tornou artilheiro da competição.

O Bahia, por sua vez, tentou reagir. Embora tenha pressionado, o time baiano quase empatou aos 8 minutos, quando Ruan Pablo quase se redimiu da falha ao tentar evitar o gol com uma defesa importante. No entanto, o São Paulo se mostrou superior durante toda a partida. Não foi surpresa quando, aos 23 minutos, Ryan Francisco fez um passe perfeito para Alves, que subiu pela direita. Alves, em boa jogada, deixou a zaga para trás e, vendo Paulinho melhor posicionado, rolou a bola para o companheiro, que finalizou de primeira e ampliou para 2 a 0 no placar.

São Paulo confirma a vitória

O São Paulo seguiu buscando ampliar o placar no segundo tempo, tentando matar está semifinal ainda na ida. Aos 15, João Gabriel, que entrou no lugar de Ryan Francisco, recebeu na área e chutou colocado. Mas a bola foi na trave dos baianos. O time visitante ofereceu perigo com Ruan Pablo, seu principal jogador ofensivo, mas pecou na finalização. O mesmo ocorreu no São Paulo, pois Ferreira teve tudo para fazer o terceiro gol, mas Eric evitou.

Copa do Brasil sub-20

A competição teve a primeira edição em 2012. O Vitória-BA foi o vencedor. O atual campeão é o Cruzeiro. Quem mais conquistou a Copa do BR Sub-20 é o São Paulo. Ganhou em 2015, 2016 e 2018. O Palmeiras tem dois canecos: 2019 e 2022. Mas os outros dois semifinalistas desta edição de 2024, Bahia e Ceará, nunca levantaram esta taça.

