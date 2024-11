Justiça condena ex-dirigentes do Internacional à prisão por desvios no clube

O ex-presidente do Internacional, Vitório Piffero, e o ex-vice de Finanças, Pedro Affatato, foram condenados a 12 e 76 anos de prisão, respectivamente, pela Justiça do Rio Grande do Sul. Afinal, julgaram os ex-dirigentes pelo envolvimento em um esquema de desvio de bens do clube durante a gestão entre 2015 e 2016.

Portanto, Piffero recebeu uma condenação superior a 12 anos de prisão, além de multa em 270 salários mínimos pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Já a sentença de Affatato foi de mais de 76 anos de prisão e ao pagamento de 675 salários mínimos, respondendo pelos mesmos crimes, além da condenação por organização criminosa.

Ademais, na mesma sentença, a esposa do ex-presidente do Colorado também sofreu condenação. Outros três empresários ligados ao setor de turismo integram a lista. Porém, todas as partes podem recorrer. A divulgação da decisão ocorreu nesta quinta-feira (21), pela 2ª Vara Estadual especializada em Processos e Julgamentos de Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, em Porto Alegre.

Esta é a terceira decisão judicial referente às irregularidades durante a gestão de Piffero no Internacional, abrangendo ao esquema o ‘núcleo de agência de viagens’. A primeira condenação aconteceu há oito meses, onde a dupla de dirigentes também sofreu condenação no ‘núcleo obras’.

