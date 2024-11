Fluminense x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Para finalizar a 34ª rodada do Brasileirão, um duelo de tricolores, que estão em lados opostos na tabela na reta final da competição. Assim, Fluminense e Fortaleza medem forças nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, De um lado, os mandantes brigam contra o rebaixamento, enquanto, do outro, os visitantes almejam o título.

Dessa forma, os comandados do técnico Mano Menezes somam 37 pontos e só estão fora do Z4 por terem uma vitória a mais do que o Criciúma e duas do que o Red Bull Bragantino. O Leão do Pici, por sua vez, tem 63 pontos e se vencer encosta em Botafogo e Palmeiras restando quatro rodadas para o fim.

Onde assistir

A partida desta sexta-feira (22) terá a transmissão dos canais SporTV e Premiere.

Como chega o Fluminense

O técnico Mano Menezes terá o retorno de cinco titulares: Fábio, Thiago Santos, Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. Além disso, Felipe Melo, que também cumpriu suspensão contra o Internacional, ficará à disposição. A tendência é que os únicos desfalques sejam Lelê e Ignácio. Afinal, o primeiro só volta na próxima temporada depois de operar o joelho direito, enquanto o segundo voltou a sentir dores no joelho esquerdo, que passou por uma cirurgia meses atrás.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici terá que lidar com a ausência de Matheus Rossetto, que está suspenso. Nesse sentido, Eros Mancuso deve ser o titular no setor de meio de campo, no Maracanã, no duelo de tricolores. Além disso, os jogadores Pedro Augusto e Tomás Cardona estão fora da lista de relacionados que viajaram para o Rio de Janeiro. Kervin e Kuscevic não estão na lista, pois já se encontram em solo carioca para o duelo.

FLUMINENSE X FORTALEZA

Brasileirão-2024 – 34ª rodada

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 22/11/2024, às 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Keno), Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

FORTALEZA: João Ricardo; Emanuel Brítez, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Pochettino, Hércules, Emmanuel Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-ES)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.