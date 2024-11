Conselho do Corinthians marca votação de impeachment de Augusto Melo

SAO PAULO, BRAZIL - JULY 16: Augusto Melo, President of Corinthians looks on during the match between Corinthians and Criciuma at Neo Quimica Arena on July 16, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Conselho Deliberativo do Corinthians convocou, por meio do seu presidente Romeu Tuma Junior, os conselheiros para a votação do pedido de impeachment do presidente Augusto Melo. A reunião extraordinária acontecerá no próximo dia 28 de novembro, às 18h, no Parque São Jorge.

O pedido faz parte do processo da Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato com a VaideBet. A empresa era patrocinadora máster do Timão e chego muito celebrada, mas rescindiu no mês de junho. Augusto Melo assumiu a presidência no início de 2024 e seu mandato vai até dezembro de 2026.

A decisão do Conselho vai contra a availição da Comissão de Ética. O órgão recomendou que o processo não tivesse continuidade enquanto a Polícia Civil não encerrar as investigações, que acontecem desde maio.

Augusto Melo não é o único investigado no processo. Junto com ele estão: Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Fernando Perino (ex-integrante do departamento jurídico), Marcelo Mariano (diretor administrativo), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro), Rubens Gomes (ex-diretor de futebol) e Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico).

O Conselho precisa da maioria para aprovar o afastamento de Augusto Melo. Entretanto, a votação é indireta. O próximo passo será como os sócios do Corinthianos, que serão convocados para um novo pleito em Assembleia Geral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.