Torcedores do Vasco opinam sobre permanência de Rafael Paiva para 2025

O Vasco encara o Internacional nesta quinta-feira (21), às 20h (horário de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Presentes em São Januário para o confronto, torcedores do Cruzmaltino opinaram sobre a permanência de Rafael Paiva no clube.

Para Gabriel, que está confiante na vitória sobre o Colorado, o técnico está fazendo um bom trabalho e deve continuar para o ano que vem.

“Eu tenho expectativas grandes para hoje. Se o Vasco ganhar, a gente tem tudo para ir para a Libertadores no final do ano. Eu manteria o Rafael Paiva, acho que ele tem feito um trabalho muito bom com o elenco que foi dado para ele e, com uma nova SAF e reforços, ele tem que ter essa oportunidade para tentar manter o bom trabalho”, opinou.

Por outro lado, Henrique acredita que o clube precisa buscar um novo nome para o comando do time. Apesar disso, o torcedor demonstou gratidão pelo trabalho feito por Rafael.

“Paiva, muito obrigada, mas volta para a categoria de base. Vamos trazer um técnico. Estou torcendo muito para fechar a SAF, acredito que, com dinheiro e podendo investir, o presidente Pedrinho vai fazer um trabalho bom”, disse o torcedor.

Até agora, o treinador esteve à frente do time carioca em 33 partidas, conquistando 13 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. O aproveitamento de Rafael Paiva é de 49,5%. Ademais, o comandante assumiu a equipe em um momento delicado e levou o clube à semifinal da Copa do Brasil. No Brasileirão, é o 10ª colocado, com 43 pontos.

