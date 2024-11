Veja o vídeo: confusão generalizada em jogo do sub-14, e clubes excluídos pela Ferj

Uma confusão generalizada marcou a partida entre Americano e Resende, válida pela última rodada do quadrangular final do Metropolitano Sub-14. O jogo aconteceu na tarde da última quarta-feira (20), no estádio Los Larios, na cidade de Duque de Caxias.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver que a briga teve participação não apenas dos jogadores. Familiares e membros da comissão técnica também participaram da confusão, que durou mais de quatro minutos. Ainda não se sabe o que gerou o confronto. Além das equipes envolidas, Sampaio Corrêa e Bangu também disputavam o torneio.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que organiza o torneio, lamentou a confusão e excluiu dois clubes do torneio.

“Devido ao episódio lamentável de violência no jogo Americano x Resende, que contrasta com a essência do futebol – educação, respeito ao próximo, fair play – a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decide pela exclusão dos clubes da competição”, comunicou a entidade em nota.

O Americano, um dos times envolvidos, informou que o clube acompanha os desdobramentos do caso e orientou os envolvidos a realizarem Boletim de Ocorrência, para que os agressores sejam punidos.

Vejam a confusão BIZARRA que aconteceu hoje no Campeonato Metropolitano Sub-13 e 14, no Estádio de Los Larios, em Xerém. Além do desentendimento entre os atletas, tivemos invasão de campo por parte das pessoas que assistiam ao jogo.

