??nibus do Palmeiras feminino é apedrejado em São Paulo

O ônibus que levava a delegação do Palmeiras para a premiação do Campeonato Paulista feminino foi apedrejado na noite desta quinta-feira (21). O incidente aconteceu na Rodovia Castelo Branco. Nenhuma jogadora ficou ferida.

O veículo saiu de Vinhedo, cidade em que o Verdão concentra o departamento feminino, a cerca de 74 km de São Paulo, para ir à cerimônia na capital. Quando passava pela rodovia, uma pedra foi arremesssada. Ao chegar no local da festa, o ônibus estava com o vidro da porta de entrada quebrado.

Por meio das redes sociais, o Palmeiras lamentou o ocorrido.

“Uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus do Palmeiras que transportou parte das atletas e do staff do time feminino do clube à festa de premiação do Campeonato Paulista, que está sendo realizada nesta quinta-feira, em São Paulo. O veículo saiu de Vinhedo, no interior paulista, e estava na Rodovia Castelo Branco quando foi atingido. Por sorte, ninguém se feriu gravemente”, declarou o clube.

A Federação Paulista de Futebol também se pronunciou. A entidade ressaltou que os atos precisam ser investiagos e os responsáveis punidos.

“A Federação Paulista de Futebol lamenta e repudia a violência sofrida pela delegação da equipe de Futebol Feminino do Palmeiras, cujo ônibus foi apedrejado no trajeto para a Festa de Premiação do Paulistão Feminino Sicredi 2024 na noite desta quinta-feira (21). Felizmente, não houve feridos. No entanto, os atos contra o grande campeão paulista devem ser investigados e punidos com o rigor da lei”, pontuou.

