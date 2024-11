Ronaldo confirma interesse em assumir a CBF: ‘Extremamente preparado’

Os rumores de que Ronaldo pretende se tornar presidente da CBF um dia são reais. Quem confirmou isso foi o próprio Fenômeno. O artilheiro do penta declarou que essa é sua ideia há alguns anos e que o futebol brasileiro precisa de mudanças.

“Há muitos anos já falo da minha ideia de ser presidente da CBF. Vamos aguardar o momento certo para fazer isso acontecer. Estou extremamente preparado e, obviamente, o futebol brasileiro precisa de mudanças. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. A minha vontade não mudou”, afirmou o ex-jogador.

A declaração foi dada no primeiro leilão da Fundação Fenômenos, promovido pelo craque junto com sua esposa, Celina Locks. Nos últimos dias, surgiram algumas notícias sobre o desejo do ex-jogador se tornar o maior mandatário do futebol brasileiro. Inclusive, um dos rumores dizia que Pep Guardiola era o treinador dos sonhos para a seleção. Porém, Ronaldo pediu calma.

“Não se pode passar a carroça na frente do burro. Tenho muitas ideias, mas não dá para se especular”, declarou.

A Seleção Brasileira não vive um bom momento. Na última terça-feira (19), o Brasil empatou em 1 a 1 contra o Uruguai e fechou o ano na 5ª colocação das Eliminatórias, com 18 pontos.

