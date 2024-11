Rafael Paiva comenta derrota do Vasco: ???Acho que a gente conseguiu competir???

O Vasco sofreu sua terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Antes, perdeu para Botafogo e Fortaleza, fora de casa, e nesta quinta-feira (21) foi superado pelo Internacional em São Januário. Com isso, o time estaciona com 43 pontos na décima colocação.

Agora, o time carioca vê a disputa por uma vaga na Libertadores se acirrar e tem pela frente o Corinthians, que ocupa o nono lugar e soma um ponto a mais que o Gigante da Colina. Em entrevista coletiva, Rafael Paiva analisou a derrota para o Colorado.

“Acho que conseguimos competir. Nos últimos dois jogos, contra Botafogo e Fortaleza, nos incomodamos demais. Não conseguimos competir e tomamos uma quantidade de gols (três em cada jogo) porque saímos muito da nossa característica. Sabemos que precisamos competir para equilibrar os jogos, fazer jogos melhores, e foi isso que nos levou até onde estávamos na tabela. Competimos bem contra o Inter, conseguimos equilibrar o jogo, principalmente no primeiro tempo. No início do segundo tempo, conseguimos até jogar e, em determinado momento, precisávamos fazer alterações para tentar retomar a partida”, afirmou Paiva.

Torcedores protestaram ao final de mais uma derrota do Vasco

“Equilibramos, sim. Sabemos da qualidade do Inter, mas o que faltou foi colocar a bola na rede. Tivemos duas ou três chances claras. São três jogos sem fazer gol, e isso pesa muito. Eu ainda não havia perdido em São Januário. Competimos, mas não conseguimos ser felizes nas finalizações. No fim, partimos para o tudo ou nada e nos desorganizamos. É horrível ter essa sequência, mas as equipes oscilam bastante. Temos que continuar acreditando. Precisamos quebrar logo essa sequência ruim”, concluiu Rafael Paiva.

Aliás, o técnico enfrentou a irritação dos torcedores ao final da partida, que o chamaram de “burro”, entre outros adjetivos. O time também recebeu o rótulo de “sem vergonha” e ouviu cobranças por resultados positivos.

