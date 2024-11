Augusto Melo afirma que convocação de impeachment é tentativa de golpe no Corinthians

Augusto Melo foi para as redes sociais e se pronunciou sobre caso de impeachment. - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Nesta quinta-feira (21), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, chamou de tentativa de golpe a votação convocada pelo Conselho Deliberativo para o seu impeachment. O dirigente enviou uma carta aos torcedores do Timão.

No conteúdo publicado em suas redes sociais, Melo criticou o processo e pediu garantias para o seu direito de defesa na presidência do clube.

“Não admitirei que cassem o meu mandato sem que garantam meu direito de defesa. Tenho certeza de que a verdade prevalecerá e que todos os que tentam impedir a profissionalização do Corinthians serão derrotados”, afirmou.

Todavia, a votação foi convocada por Romeu Tuma Junior, presidente do Conselho Deliberativo. O grupo se reunirá no Parque São Jorge no próximo dia 28 de novembro, às 18h (de Brasília).

Aliás, o pedido de impeachment está relacionado a uma investigação na Comissão de Ética do clube. O objetivo é avaliar o contrato de patrocínio com a VaideBet, encerrado após escândalos envolvendo a empresa de apostas esportivas. Em uma análise anterior, o Corinthians arriscou cometer uma injustiça caso decidisse antes da conclusão das investigações da Polícia Civil, que duram desde maio deste ano.

